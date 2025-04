Nuove vetrine spuntano in ‘salotto’

Fermento in viale Ceccarini, a Riccione, dove sono in corso nuove aperture e trasferimenti di storiche attività, desiderose di avere una vetrina nel ‘salotto’, che ancora gode di una sua attrattiva. Gioca un ruolo anche l’intervento di restyling del viale, cominciato con il primo tratto tra lungomare e viale Milano. Se negli ultimi anni a moltiplicarsi erano stati i pubblici esercizi, quest’anno ad aprire sono soprattutto negozi di oggettistica, costumi, bigiotteria e accessori. In primo piano la piazzetta del Faro, affacciata su viale Ceccarini, che, lasciata vuota da note catene del commercio, si rianima con la Croff, prodotti di arredo casa, che abbandonato il punto vendita all’interno della Upim ha preso il posto della Benetton. Nel locale accanto si è intanto trasferito Fior di Loto, nato nel 1980 da un sogno dell’imprenditrice Giovanna Fabbri. Per anni in viale Virgilio, il negozio si era spostato in fondo alla galleria Savioli al Palacongressi. Dopo sette anni finalmente l’approdo in viale Ceccarini. "Siamo molto contenti di esserci trasferiti qui, perché la piazzetta sta cambiando, tra poco arriveranno altri operatori – commenta Alan Buono (foto a destra) –. Ci saremmo spostati comunque, in galleria c’è molto turnover. A darci maggiore entusiasmo sono stati anche i lavori in corso in viale Ceccarini, siamo passati qui mantenendo le stesse cose, oggettistica particolare da tutto il mondo compreso decorazioni natalizie, essenze, fiori e piante artificiali".

Cinque vetrine, prima occupate da Bata torneranno a illuminarsi con la tabaccheria Altro & Tabacco che, nata nel 1933, l’attività più longeva del viale. Maurizio Pascucci e la moglie Catia Biagiotti (foto a sinistra), sono già alle prese con l’allestimento, per essere pronti il 16 maggio. "Portiamo avanti la gestione da 22 anni – premettono – ci spostiamo per rinnovarci, per offrire un migliore servizio e per avere più visibilità, ci piace offrire il massimo alla nostra clientela. Oltretutto nella piazzetta si apre la prospettiva di fare anche piccoli eventi di qualità". In viale Ceccarini è approdato anche il terzo negozio di costumi Anna B, presenti pure nei viali Dante e Gramsci, nonché La Giordana, negozio di bijou. "Abbiamo aperto qui, perché crediamo nella riviera romagnola, importante per il turismo italiano. Per cominciare, visto il buon affitto, abbiamo scelto Riccione, apriremo poi anche Milano Marittima – premette Giuseppe Ercolano, titolare dell’azienda napoletana –. Questo progetto di bigiotteria disegnato da noi, è partito da un’intuizione mia e di mia moglie Giordana, e si è esteso anche a Liguria e Toscana". Sempre in viale Ceccarini, nell’ex locale del Balena, si trasferirà la profumeria Riviera ora in Galleria Viscardi e, apochi metri, il negozio di tartufi.

Nives Concolino