Le nuove vie di Rimini: da Battisti alla Fallaci a Tortora, ecco le intitolazioni e dove saranno

Rimini, 4 aprile 2023 - Cambia la toponomastica di Rimini: c'è il primo ok a ben 11 nuovi 'indirizzi' con nomi di personaggi illustri, protagonisti di grandi storie, a partire dalla rotatoria davanti al 'Parco Fellini' e al Grand Hotel che sarà intitolata a Lucio Battisti.

I nuovi nomi delle vie di Rimini

Dai due big della musica italiana Lucio Battisti e Carlo Alberto Rossi, alla madre costituente Lina Merlin e a Antonio Mosca, poliziotto ucciso dalla Banda della Uno bianca. E ancora Oriana Fallaci ed Enzo Tortora, l'artista riminese René Gruau. Le intitolazioni sono state approvate all'unanimità oggi in commissione a Rimini, su proposta della commissione Toponomastica.

Lo stradario di Rimini aggiornato

- Lucio Battisti: al musicista "riminese d'adozione" (qui aveva preso casa, insieme alla moglie Grazia Letizia Veronese e al figlio Luca), sarà intitolata la rotatoria davanti al Parco Fellini e al Grand Hotel, nel cuore della marina. - Carlo Alberto Rossi: il nome del musicista che ha collaborato con alcune tra le più grandi interpreti della musica italiana come Mina, Milva e Mia Martini si vedrà sul tratto 3 del Parco del Mare, da piazzale Marvelli a Piazzale Benedetto Croce. - Lina Merlin: alla prima senatrice nella storia italiana sarà intitolata un'area tra via San Martino in Riparotta e via Palmiro Togliatti - Anna Pizzagalli: una tra le prime donne nel riminese a diventare dirigente sindacale presta il nome all'area verde in via Baracca, vicina alla sede dei sindacati. - Aristide Perilli: al garibaldinno riminese, combattente nella II e nella III Guerra d'indipendenza, sarà intitolata la piazzetta di via Marco Minghetti - Quinto Sirotti: al medico e partigiano sarà dedicata la piazzetta davanti al Circolo nautico di Viserba. - Antonio Mosca, decorato con la medaglia d'oro al valor civile: a lui saranno dedicati i Giardini davanti alla Casa del volley a Villaggio Primo Maggio - Nicola Pagliarani (primo cittadino dal 1970 al 1977) darà il nome alla via oggi intitolata a un altro sindaco di Rimini Walter Ceccaroni - René Gruau: all'artista riminese le cui opere sono esposte al Museo della Città, sarà intitolata la rotatoria tra via Dante e via Roma - Oriana Fallaci: alla celebre giornalista e scrittrice sarà dedicata la rotatoria tra via Libero Missirini, via Sacramora e via Elvis Presley - Enzo Tortora: al giornalista, autore e presentatore televisivo vittima di uno dei più clamorosi errori giudiziari delle storia italiana, sarà intitolata la rotatoria tra via Pascoli, via Flaminia e via Flaminia Conca.