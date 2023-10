Nuovi appuntamenti culturali in biblioteca

La Biblioteca di San Giovanni in Marignano vanta un gruppo di volontari appassionati pronti ad intrattenere i più piccoli con letture ed incontri di promozione della lettura. Anche quest’anno gli appuntamenti ripartono a partire dal mese di novembre: dal 9 novembre ogni giovedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30 tornano letture e laboratori rivolti a bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria. "Il progetto mira alla promozione della lettura ad alta voce fino ai primi anni di vita – spiega l’amministrazione comunale – alla valorizzazione delle abilità creative del bambino, nonché alla scoperta dell’esperienza del "fare insieme" ad un adulto di riferimento (genitore, fratello, nonno…)". Tutti gli appuntamenti si svolgono in Biblioteca, le letture proposte saranno a cura di Barbara Zavagnini, Diana Saponara, Sabina Sarti, Simona Trivelli, Virginia Spadoni. Commenta l’Assessore alla Cultura Michela Bertuccioli (foto con sindaco Morelli): "La Biblioteca Comunale di San Giovanni in Marignano è una bellissima realtà di incontro per i più piccoli e siamo felici che i volontari tornino con entusiasmo a proporre appuntamenti che promuovono la lettura, ma parlano anche di temi importanti".

lu.pi.