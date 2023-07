Nuovi arredi per la biblioteca

La biblioteca comunale Giovanni Antonio Battarra di Coriano diventerà sempre più confortevole e luminosa. La seconda tranche dei lavori di riqualificazione è iniziata. L’investimento complessivo è di 77mila euro, di cui 23mila da contributo regionale. dopo la pavimentazione in gres dal colore chiaro, verrà realizzata un’area attrezzata per i più piccoli con nuove sedie e tavolini. "Abbiamo investito nella biblioteca - spiega l’assessore Roberto Bianchi -, per la ricchezza dei suoi archivi, per dare ai lettori l’opportunità di leggere e fare ricerca in ambienti più confortevoli e dotati di nuove attrezzature tecnologiche".