L'autobus dei sogni
Matteo Naccari
L'autobus dei sogni
Rimini
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Esplosione ToyotaBimba mette in fuga ladroMarcia su RomaIl dono del profMigliori osterieRistoranti Gambero Rosso
Acquista il giornale
CronacaNuovi asfalti, lavori in centro
23 ott 2025
RITA CELLI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Rimini
  3. Cronaca
  4. Nuovi asfalti, lavori in centro

Nuovi asfalti, lavori in centro

Lunedì via ai lavori di riqualificazione in pieno centro a Santarcangelo, di un tratto di viale Mazzini e via...

Lavori al via lunedì

Lavori al via lunedì

Lunedì via ai lavori di riqualificazione in pieno centro a Santarcangelo, di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi, di circa 2.500 metri quadrati, per circa 145mila euro di spesa. Verranno rifatti gli asfalti e partiranno divisi per stralci.

Lunedì e martedì sono previste fresatura e bonifica del tratto di via Garibaldi, compreso tra via Silvio Sancisi e via Dante Di Nanni, mentre mercoledì e giovedì prossimi il cantiere si sposterà nel tratto di strada antistante il municipio e in viale Mazzini, tra via Pascoli e via Giordano Bruno. La fresatura seguirà l’ammaloramento della carreggiata.

Venerdì 31 è prevista la stesura dell’asfalto superficiale. Per tutta la durata di questa prima fase di intervento, da lunedì a venerdì prossimi, è prevista la chiusura, dalle 20 alle 5,30, con l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo e con limite di velocità a 30 km/h, nell’area del cantiere compresi i 100 metri precedenti e successivi.

I lavori si chiuderanno entro il 4 novembre, con il rifacimento negli ultimi due giorni della segnaletica orizzontale e la riqualificazione di tutti gli attraversamenti pedonali. In questo caso le limitazioni alla viabilità saranno in vigore dalle 7 alle 16. Sosta vietata con rimozione forzata su entrambi i lati.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata