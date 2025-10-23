Nuovi asfalti, lavori in centro

Lunedì via ai lavori di riqualificazione in pieno centro a Santarcangelo, di un tratto di viale Mazzini e via Garibaldi, di circa 2.500 metri quadrati, per circa 145mila euro di spesa. Verranno rifatti gli asfalti e partiranno divisi per stralci.

Lunedì e martedì sono previste fresatura e bonifica del tratto di via Garibaldi, compreso tra via Silvio Sancisi e via Dante Di Nanni, mentre mercoledì e giovedì prossimi il cantiere si sposterà nel tratto di strada antistante il municipio e in viale Mazzini, tra via Pascoli e via Giordano Bruno. La fresatura seguirà l’ammaloramento della carreggiata.

Venerdì 31 è prevista la stesura dell’asfalto superficiale. Per tutta la durata di questa prima fase di intervento, da lunedì a venerdì prossimi, è prevista la chiusura, dalle 20 alle 5,30, con l’istituzione del senso unico alternato, regolato da semaforo e con limite di velocità a 30 km/h, nell’area del cantiere compresi i 100 metri precedenti e successivi.

I lavori si chiuderanno entro il 4 novembre, con il rifacimento negli ultimi due giorni della segnaletica orizzontale e la riqualificazione di tutti gli attraversamenti pedonali. In questo caso le limitazioni alla viabilità saranno in vigore dalle 7 alle 16. Sosta vietata con rimozione forzata su entrambi i lati.