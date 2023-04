"Nuovi campi da padel e tennis Così facciamo crescere lo sport"

Tre nuovi campi da padel e due da tennis, per ampliare l’offerta di attività in zona stadio e dare, ai residenti e non solo, "un polo sportivo di alto livello". Giovedì a Bellaria in consiglio comunale si discuterà e voterà il progetto. Presentato da un gruppo di imprenditori, l’intervento prevede la realizzazione, accanto allo stadio, di un circolo dedicato a tennis e padel in via Belvedere. "Approveremo la convenzione pubblico-privata – dice il sindaco Filippo Giorgetti – L’obiettivo è riqualificare quella zona e creare un grande polo sportivo, intorno al nostro stadio, grazie a un investimento importante da parte dei privati. Siamo in una zona strategica della città, ben collegato bene con le piste ciclopedonali, dove sono presenti attività di calcio e basket".

Durante il consiglio non si parlerà solo del nuovo circolo. Diversi i progetti e gli interventi al voto. Tra questi, il piano per riqualificare la zona colonie con una nuova area di sosta anche per camper, e ancora il progetto di ampliamento dell’azienda Romagna Carote (famosa in tutta Italia e all’estero) e l’autorizzazione di nuovi spazi per il chiosco sulla spiaggia Bel Bel. "Sarà un consiglio comunale ricco di progetti, per sviluppare il futuro della nostra città – continua il sindaco –E affronteremo anche il bilancio. Siamo tra i primi comuni della provincia ad approvarlo, quando molti altri Comuni chiedono la proroga fino al 30 aprile noi lo facciamo con 10 giorni di anticipo". Tra gli altri ordini del giorno: la modifica ai regolamenti per i canoni unici patrimoniali e mercatali, la regolamentazione della tassa rifiuti e le modifiche al regolamento generale sulle entrate e a quello sull’Imu. Tra i temi proposti dalla minoranza il censimento di spiagge e approdi (Lombardi), la riconoscibilità della bandiera lilla dedicata al turismo per disabili (Silvagni) e il primo soccorso di comunità (Bucci).

Rita Celli