Nuovi cantieri nelle scuole di Santarcangelo I lavori a Canonica ’lievitano’ di 100mila euro

Piccoli e grandi cantieri tra i banchi. Il Comune di Santarcangelo ha stanziato 30mila euro per i lavori di manutenzione ordinaria nelle scuole, in vista della prima campanella. Tra gli interventi finanziati anche quelli alla scuola Sacra Famiglia, che ospiterà da settembre (per un anno) i bambini dell’asilo nido Mongolfiera, chiuso per i lavori di ristrutturazione finanziati. Altri interventi alla scuola media ’Franchini’ (un ascensore era guasto), alla materna ’Il drago’ e a quella di San Vito. Costerà 100mila euro in più la nuova materna di Canonica, per l’aumento dei prezzi dei materiali e altre spese. "I lavori alla scuola – assicura il Comune – saanno ultimati in tempo per l’anno scolastico".