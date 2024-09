Nuovi capi di Stato, Civerchia e Riccardi si insedieranno il primo giorno di ottobre

La seduta si interrompe. In Consiglio grande e generale si devono eleggere i nuovi capi di Stato. Che resteranno in carica dal primo giorno di ottobre al primo di giugno del prossimo anno. Eletti i candidati di Democrazia Cristiana e Libera, rispettivamente Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. L’annuncio, dal balcone di Palazzo Pubblico, da parte del Segretario agli Interni, Andrea Belluzzi. Per entrambi è la prima volta da Capitani Reggenti. Francesca Civerchia ha 46 anni, è responsabile del servizio disabilità dell’Iss, per cui lavora dal 2000. Undici anni fa l’iscrizione al Partito democratico cristiano sammarinese. Nel 2019 viene eletta per la prima volta in Consiglio grande e generale. È vicecapogruppo del partito, membro del Consiglio dei XII, della Commissione Igiene e Sanità, e capo delegazione dell’Assemblea parlamentare del Mediterraneo. Come dicevamo, anche per Riccardi si tratta della prima volta alla Suprema Magistratura. Quarantuno anni, è impiegato nel settore privato. La sua prima esperienza in politica è quella del 2010, nella Giunta di Castello di Serravalle. Con il Partito dei socialisti e dei democratici entra in Consiglio grande e generale per la prima volta nel 2016 giurando davanti a papà Marino, allora Capitano Reggente. Due anni dopo esce dal Psd e fonda Riforme e Sviluppo. Con Civico 10 e Sinistra socialista democratica inizia il percorso di Libera, e nel congresso di fondazione viene eletto Presidente del partito.