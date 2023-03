Nuovi contatori in arrivo nelle case

Nuovi contatori in arrivo nelle abitazioni di Novafeltria e frazioni. Da lunedì la società E-distribuzione, con ditte incaricate, sostituirà i contatori di energia elettrica. L’avviso arriva direttamente dall’amministrazione, che spiega: "I nuovi contatori consentono di soddisfare i requisiti richiesti dalla legge, fornendo informazioni sui tempi di utilizzo dell’energia per promuovere l’efficienza energetica, aumentando la consapevolezza dei comportamenti di consumo. L’intervento per la sostituzione dei contatori è completamente gratuito. Il personale sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo". Il tempo complessivo di tutte le fasi operative è di 10 minuti. Con 5 giorni di anticipo rispetto alla data dell’intervento, verrà inviata una comunicazione scritta che riporterà data e fascia oraria di intervento. Per maggiori informazioni basta consultare il sito del comune di Novafeltria o chiamare il numero 0541.845611.