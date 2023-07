Nuovi contatti per le Poste di San Marino

Nuovi contatti per Poste San Marino. Da martedì i numeri di telefono di centralini e uffici postali subiranno delle variazioni. Lo comunicato dalle Poste mettendo in evidenza i nuovi contatti. Direzione 0549-981020, TNotice 0549-981021, Divisione filatelica e numismatica 0549-981022. Nuovi numeri di telefono anche per gli uffici postali nei vari Castelli: Acquaviva 0549-981030, Borgo Maggiore 0549-981031, Chiesanuova 0549-981032, Dogana 0549-981033, Domagnano 0549-981034, Faetano 0549-981035, Fiorentino 0549-981036, Montegiardino 0549-981037, Città 0549-981038 e Serravalle 0549.981039. Arrivi e Partenze 0549.981028. "I vecchi contatti telefonici – fanno sapere da Poste – resteranno attivi per ulteriori tre mesi, il primo mese le chiamate verranno automaticamente reindirizzate, il secondo e il terzo mese verrà segnalata la variazione del numero".