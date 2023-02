Nuovi disagi e blackout dopo l’ultima nevicata I sindaci: "Ma le scuole restano aperte"

Le previsioni meteo sono state rispettate. L’alta Valmarecchia ancora una volta si è trovata coperta di coltre bianca, e alle prese con qualche disagio. A Sant’Agata Feltria la neve – iniziata a cadere domenica all’ora di pranzo – ha raggiunto i 30 centimetri. Lunedì pomeriggio nevicava ancora, anche se l’intensità era scemata. Anche questa volta la nevicata ha causato l’interruzione della corrente elettrica in varie zone della Valmarecchia, a Sant’Agata e pure a Novafeltria, in particolare nella zona di Torricella. Per fortuna stavolta i guasti sono stati riparati nel giro di poco. "Temevo per la mancanza di energia a scuola, invece è ritornata di prima mattina – spiega il sindaco di Sant’Agata Feltro Goffredo Polidori – Avendo anche le strade transitabili, e dopo aver parlato con gli autisti, non abbiamo chiuso le scuole". Il piano neve comunale prevede l’impiego di 5 mezzi gestiti in appalto da ditte esterne e un mezzo comunale per San Donato, il capoluogo e le zone più vicine. Tutti i mezzi sono stati chiamati in causa. A Pennabilli dieci i mezzi in azione scattati con il piano neve. Anche qui sono caduti 30 centimetri di neve. "Le strade sono aperte come le scuole – precisa il sindaco Mauro Giannini – manca però la luce in alcune zone, in particolare nella località di Bascio. La neve ‘pesante’ forse ha provocato la caduta dei pali". Nulla di paragonabile a quanto accaduto con la nevicata di un mese fa.

m.c.