Nuovi dossi sulla strada pericolosa

Via Crocetta sarà modificata nei prossimi giorni con l’installazione di alcuni dossi. E’ questa la decisione dell’amministrazione comunale di San Giovanni, in seguito all’assemblea pubblica con i residenti tenutasi nella sala del consiglio pochi giorni fa. "Quella strada è pericolosa ed è caratterizzata da un traffico molto intenso _ dice il primo cittadino Daniele Morelli _ per questo provvederemo ad intervenire con questa prima soluzione, per cercare di mettere un freno a tale fenomeno. Poi ragioneremo in futuro, dopo che sarà conclusa e quindi aperta la nuova rotatoria verso la statale, anche della viabilità del sottopasso sempre di via Crocetta tra zona Torconca e Montalbano. Per adesso provvederemo ad installare dei dissuasori di velocità, cosiddetti dossi, cercando poi di verificare a fine stagione insieme ai cittadini le conseguenze di tale modifica, e sperando che vi siano dei miglioramenti per tutti".