Nuovi e vecchi compagni Il Pd riabbraccia Chicchi Tanti ex tornano a ’casa’

Il ritorno tra i ’compagni’ di Giuseppe Chicchi, ex sindaco di Rimini ed ex parlamentare, è tra quelli che fanno più rumore. Ma non è l’unico. Dopo l’elezione di Elly Schlein a segretario nazionale del Pd, tanti ex militanti dei dem sono rientrati a ’casa’. Anche a Rimini. A loro si stanno aggiungendo via via gli esponenti e i simpatizzanti di liste civiche (come quelle nate proprio sotto l’impulso della Schlein, come Rimini Coraggiosa e Riccione Coraggiosa) e di altre forze di sinistra. Il segretario provinciale Pd Filippo Sacchetti (che ha sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie) ammette che "nelle ultime settimane abbiamo già avuto un centinaio di nuovi iscritti. Di persone che non avevano fatto la tessera nel 2022". Tra loro c’è chi, come Chicchi, la tessera del Pd non l’aveva più da anni. L’ex sindaco era passato nelle fila di Articolo 1. "Sono stato uno dei fondatori del Pd", ricorda. Ma con l’avvento di Matteo Renzi Chicchi poi si allontanato "per l’affermarsi, nel Pd, di tendenze neo-liberiste, più liberali dei liberali veri. Per me il punto di rottura fu il Jobs Act". La vittoria della Schlein ha cambiato tutto, ma Chicchi avverte i ’ritrovati’ compagni: "Sorprendono certe polemiche contro Elly, che sarebbe troppo attenta al tema dei diritti. I diritti sono l’unico collante della società, e non se hanno mai a sufficienza". Elly Schlein ha vinto "perché ha colmato un vuoto di rappresentanza proprio con il tema dei diritti".

Oltre a Chicchi tanti altri esponenti di Articolo 1 sono già entrati nel Pd, tra cui il segretario provinciale Lorenzo Della Chiara (il quale aveva annunciato la svolta pochi giorni fa). Si sono iscritti al Pd anche Graziano Urbinati, presidente di Federconsumatori, e Carmelina Fierro, l’ex consigliera di parità. Tra i nuovi ’compagni’ dei dem, come detto, anche tanti esponenti delle liste civiche ’Coraggiosa’ nate a Rimini, Riccione e in altri comuni.

Manuel Spadazzi