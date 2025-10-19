Nuovi fondi alle scuole. Più controlli e sicurezza per bloccare lo spaccio

Rimini è tra i cinquanta Comuni italiani che riceveranno nuovi fondi dal Ministero dell’Interno nell’ambito del progetto "Scuole sicure", il piano nazionale lanciato con l’obiettivo di contrastare lo spaccio di droga nei pressi degli istituti scolastici. A Rimini spetteranno 33.197 euro, una cifra simile a quella attribuita a Ravenna (33.956), mentre Forlì ne riceverà 29.195 e Cesena 26.650. Si tratta di risorse che il Comune dovrà destinare a politiche di sicurezza urbana, con la possibilità di finanziare controlli mirati in prossimità delle scuole, campagne di prevenzione o sistemi di videosorveglianza aggiuntivi nelle aree più sensibili.

Il finanziamento, come ricordato dal deputato Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna, rientra nella linea avviata anni fa con l’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini e oggi portata avanti dal titolare del Viminale Matteo Piantedosi e dal sottosegretario Nicola Molteni. Secondo Morrone, l’obiettivo resta uno solo: "L’auspicio è che queste risorse diano modo alle amministrazioni di alzare ulteriormente il livello di guardia contro gli spacciatori che assediano le nostre località, in ogni caso mi attiverò per verificare quali progetti siano stati attivati e con quali risultati. Ricordo che il progetto ‘Scuole sicure’ prese avvio quando Matteo Salvini, ministro dell’Interno, inserì fra le priorità la lotta allo spaccio, obiettivo perseguito e implementato oggi dal ministro Matteo Piantedosi e dal sottosegretario Nicola Molteni", conclude Morrone.