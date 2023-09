Nuovi ginecologi e ostetriche per l’Iss

È stato emesso e pubblicato il bando di concorso internazionale per l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi medici per l’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’Istituto per la sicurezza sociale. Le domande di partecipazione, debitamente compilate e corredate da tutti i documenti necessari, dovranno arrivare in busta chiusa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano all’Ufficio personale e libera professione dell’Iss entro e non oltre le 12 di lunedì 2 ottobre. Il bando si può scaricare sul sito internet dell’Iss. "La graduatoria finale – spiegano dall’Istituto sammarinese – formata all’esito del concorso avrà valenza biennale e dalla stessa si farà ricorso per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato di nuovi profili di cui la Uoc Ostetricia e Ginecologia potrà dotarsi secondo le previsioni del prossimo Fabbisogno generale".