Nuovi guai per il Caffè delle Rose di Rimini, chiuso dal gestore in piena estate

Rimini, 24 giugno 2023 – Uno dei locali simbolo di Rimini e della riviera, il Caffè delle Rose di viale Vespucci a Marina centro, è clamorosamente chiuso in piena stagione turistica.

Tavolini e sedie accatastati, ingressi sbarrati. Un fatto senza precedenti in 64 anni di storia dell’iconico locale, che suscita la sorpresa di residenti e turisti che da qualche giorno tentano inutilmente di accedere al loro caffè preferito.

Che cosa è successo? "E’ successo che il gestore, il titolare della società Celesta, ha deciso di chiudere il locale senza neppure avvertirci, credo da lunedì scorso, e quindi siamo stati costretti come proprietari ad avviare la risoluzione per inadempienze del contratto di affitto, che sarebbe scaduto il 31 dicembre di quest’anno", spiega Remo Raimondi, uno dei soci di Delle Rose srl, la società che dieci anni fa, nel 2013, ha comprato il prestigioso immobile, situato al piano terra del palazzo oggetto di un importante restilyng dell’architetto Massimiliano Fuksas nel 2007.

"Quello in corso era il quarto e ultimo anno di affitto", prosegue Raimondi. Quanto all’immediato futuro, leggasi estate appena iniziata, la società proprietaria dei muri non si fa troppe illusioni: "Probabilmente il Caffè delle Rose resterà chiuso per tutta la stagione estiva. Non possiamo fare programmazioni diverse in questi mesi, almeno non finché avremo risolto le pendenze con l’affittuario. Che ci ha successivamente spiegato di essere costretto a lasciare per ragioni di salute. Credo che il locale resterà chiuso fino a che ne formalizzeremo la cessione, ovvero la cessione del contratto di leasing".

Dal 2013 i proprietari hanno affittato a quattro diversi soggetti o società, "sempre senza molta fortuna – conclude Raimondi –, specie nel periodo dei problemi di tipo giudiziario per un abuso edilizio riguardante una veranda, anni fa. Nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto un preliminare di vendita dei muri con un importante imprenditore della zona, che dovrebbe subentrare dal primo gennaio".

Non si tratterà neppure in quel caso di una gestione diretta, ma di affitto d’azienda, dopo un nuovo importante intervento di restilyng, spiega l’interessato, che chiede l’anonimato. Il locale, oltre a una posizione spettacolare nel cuore di Marina centro, vanta numeri importanti: 120 metri quadrati di interni, 70 metri quadrati di interrato, 120 metri quadrati di esterni.

Il Caffè delle Rose è nato nel 1959, nel 2009 ha festeggiato il primo mezzo secolo di vita, e l’epicentro degli anni riminesi della Dolce Vita. Da sempre animato punto d’incontro e meta obbligata di artisti, personaggi di spicco e intellettuali, negli anni Sessanta era frequentato da artisti celebri, a partire da Federico Fellini che scendeva dal ’suo’ vicino Grand Hotel, e che con Giulietta Masini e amici come Marcello Mastroianni vi trascorreva piacevoli momenti.