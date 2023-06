Nuovi interventi sulla rete idrica

Un nuovo maxi intervento sulla rete idrica a Santarcangelo. Da domani fino al 30 giugno via Cupa sarà interessata nuovamente dai lavori di Hera per la riqualificazione della rete e la connessione del serbatoio Cappuccini con l’impianto drenante e i pozzi Bornaccino e Ceccarino. Per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, verrà chiuso il tratto di via Cupa tra la rotatoria con viale Marini e il civico 6, dove è presente la piccola traversa interna con il parcheggio. L’investimento per i lavori si aggira su 2,5 milioni di euro. I fondi sono di Romagna Acque Società delle Fonti.