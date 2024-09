Nuovi lavori grazie ai social: via al progetto

Promuovere l’uso consapevole dei social media e dell’intelligenza artificiale. È questo il cuore del progetto "Nuove generazioni, nuove tecnologie: i protagonisti del presente", approvato dalla Giunta comunale di Rimini grazie ad un finanziamento regionale di 49mila euro. Il progetto, in particolare, prevede la realizzazione di 15 incontri in scuole secondarie di primo e secondo grado, coinvolgendo circa 50 studenti per sessione. Ogni incontro si concentrerà su due temi principali: i social media, che sarà il tema affrontato nelle medie, e l’intelligenza artificiale, tema invece riservato alle superiori. I partecipanti potranno esplorare le opportunità creative e lavorative offerte dai social media, ma anche riflettere sui rischi legati all’uso scorretto. "Puntare sulle skill digitali dei giovani, significa investire sulla loro crescita personale e professionale" è il commento dell’assessora alle Politiche giovanili, Francesca Mattei.