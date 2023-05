Nuovi lavori in vista per la ’Pascucci’

Nuovi interventi di miglioria per la scuola elementare ’Pascucci’, e il rifacimento del ponte lungo via Cupa a Sant’Ermete. Si tratta dei due progetti approvati dalla giunta di Santarcangelo, che saranno candidati ai bandi regionali per ottenere finanziamenti. Il costo dell’intervento alla ’Pascucci’ ammonta a 270mila euro e prevede la sostituzione di una parte degli infissi in legno, con l’obiettivo di migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio e ridurre così i consumi. Ammonta a 165mila euro invece il costo previsto per il ponticello sul canale del Mavone, nella frazione di Sant’Ermete. I lavori prevedono la demolizione del ponte, la posa di una struttura prefabbricata (sarà in cemento armato) e la sistemazione dell’area.