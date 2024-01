Nuovi lavori sul lungomare, l’assessore Uguccioni:: "Più rastrelliere per bici e cestini per i rifiuti"

In arrivo oltre 100 nuovi posti per biciclette, con numerose rastrelliere che saranno distribuite lungo tutta la passeggiata e vicino alla spiaggia. Per il nuovo lungomare di Cattolica si annunciano alcuni aggiustamenti dopo che, la scorsa estate, l’opera è stata portata a termine mettendo in evidenza alcune difficoltà di collegamento per pedoni e turisti. "Abbiamo già deliberato di allestire rastrelliere per biciclette un po’ ovuque, dove ve ne sarà più bisogno – conferma Alessandro Uguccioni, assessore ai lavori pubblici di Cattolica – In estate torneremo ad allestire i parcheggi per moto e scooter nelle vie limitrofe alla passeggiata a mare dove ora, in inverno, sono tornati i posti auto. Definiremo alcuni dettagli proprio per migliorare l’opera. Arriveranno anche oltre 50 cestini in tutta la zona a mare per la raccolta indifferenziata".

Il nuovo lungomare di Cattolica è diventato un punto di forza di tutta la zona a mare e grazie anche all’intervento di riqualificazione è stato possibile organizzare, nelle ore serali, una nuova zona pedonale a traffico limitato, molto apprezzata da turisti ed operatori turistici. Nei prossimi mesi, con l’arrivo della bella stagione, partiranno i lavori per le rastrelliere delle bici e le prime novità nella zona mare.

lu.pi.