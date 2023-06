Nuovi locali in Radioterapia grazie alle donazioni dello Ior

Una Radioterapia più accogliente per ospitare i pazienti oncologici all’Infermi. Il rinnovo dei locali si è concluso e ieri si è tenuta una breve cerimonia alla presenza dei referenti dello Ior e della direttrice del presidio ospedalieri riminese, Francesca Raggi. il costo dell’intervento si aggira sui 50mila euro ed è stato sostenuto dallo Ior grazie alle donazioni ricevute. "La radioterapia è una parte fondamentale del percorso oncologico, tanto che si stima che circa il 60% dei pazienti si sottoponga ad almeno un ciclo di questo trattamento – spiega il direttore generale Ior, Fabrizio Miserocchi – chi vi si sottopone deve accedere in reparto tutti i giorni per cicli complessivi che durano in media qualche settimana, una situazione chiaramente pesante, a livello fisico ed emotivo. Dobbiamo dunque tenere conto della bellezza degli ambienti in cui i pazienti oncologici sono costretti a trascorrere molta della loro quotidianità. Riteniamo che ridare luce e colore ai luoghi di cura sia sicuramente un progetto molto importante se vogliamo mettere l’essere umano e non la patologia al centro".