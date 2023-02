Nuovi marciapiedi in arrivo in via Toscana

La prossima settimana partirà l’intervento di rifacimento del marciapiede lato Rimini di via Toscana. L’amministrazione comunale annuncia ora che, per garantire in sicurezza i primi lavori, l’arteria verrà interdetta al traffico (con esclusione del passaggio dello scuolabus e dei residenti) dalla mattinata di lunedì 13 febbraio prossimo e durante tutte le operazioni di cantiere, e comunque con riapertura del transito nelle ore serali.

"Tale provvedimento è previsto per l’arco di tre giornate – spiegano i tecnici comunali relativamente al nuovo cantiere – fermo restando una conclusione anticipata delle prime necessarie lavorazioni".

Si tratta un intervento da 450mila euro predisposto dagli uffici comunali. Nel dettaglio del progetto, nell’arteria stradale di Cattolica è prevista la creazione di quattro nuove aiuole all’interno della carreggiata a protezione degli incroci lato Rimini della via Toscana con le vie Sicilia, Lombardia ed Umbria. "Nell’ambito dell’intervento si rende necessaria la sostituzione di dieci alberature presenti con altrettante nuove essenze da mettersi a dimora – continuano a precisare i tecnici comunali – da scegliere secondo regolamento del verde vigente e compatibilmente con le infrastrutture esistenti".

Un intervento quello di via Toscana atteso da anni per garantire la sicurezza dei pedoni ed il passaggio in totale tranquillità dei soggetti con diverse abilità, ma anche di famiglie con passeggini, grazie ad una sezione minima di 1,40 metri dei marciapiedi.

Le nuove aiuole previste, inoltre, accoglieranno quattro nuove alberature di alto fusto, mentre ulteriori sei piante verranno collocate nell’area verde in prossimità di via Sicilia, mantenendo pertanto lo stesso numero di alberi attualmente presenti anche al netto dell’intervento in agenda.

lu.pi.