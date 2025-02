Nuovi marciapiedi in viale D’Annunzio nel tratto compreso tra piazzale Azzarita e il porto canale. A marzo partirà la prima fase dei lavori sul lato mare. Il cantiere ha l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, la sicurezza ed anche il decoro dell’area. "L’intervento rientra in un più ampio progetto di riqualificazione urbana che coinvolge anche il quartiere Alba – spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore Simone Imola –. Si tratta di un’opera fondamentale che avvieremo prima della stagione estiva". L’intervento costerà mezzo milione di euro. Il cantiere sarà sospeso nel periodo estivo per non interferire con la stagione turistica e riprenderà dopo l’estate.