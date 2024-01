Nuovi nati, in tre con il doppio cognome

Su 150 bambini nati tra giugno 2022 e il 31 dicembre 2023 a Cattolica in tre, tutte femmine, hanno ricevuto il doppio cognome. Una dei 56 nuovi nati nel secondo semestre del 2022 e due dei 94 registrati all’anagrafe nello scorso 2023. "Poco più del 2 per cento di mamma e papà di Cattolica – spiega l’amministrazione comunale – hanno voluto affiancare al nome dei loro figli entrambi i genitori. La tendenza nazionale si attesta al 5 per cento. È il primo bilancio sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale che, dal 2 giugno 2022, per i nuovi nati ha previsto, come modalità ordinaria, l’attribuzione del doppio cognome, nell’ordine stabilito dai genitori, i quali potranno accordarsi per attribuire o solo il cognome paterno o solo quello materno. In caso di mancato accordo, i genitori dovranno rivolgersi al Tribunale".

Ma dall’ufficio anagrafe della Regina, emergono altri dati. Innanzitutto, per quanto riguarda il trend delle nascite, e sono dati significativi: dal 2019 ad oggi, il numero dei baby cattolichini ha segnato nel 2023 il numero più alto degli ultimi 5 anni e negli ultimi 5 anni non si è mai arrivati a superare quota 100. Nel 2023 sono venuti al mondo 94 bambini e bambine, 14 in più rispetto al 2022 (80), mentre nel 2021 ne sono stati registrati 91, 87 nel 2020 e 88 nel 2019. Altra curiosità sui nomi: "Dagli albi del Comune – conferma l’amministrazione comunale – risulta inoltre che i genitori hanno molta fantasia nella scelta dei nomi. I più utilizzati nel secondo semestre del 2022 sono stati Filippo ed Emma, che sui registri si ripetono però solo un paio di volte. Nel 2023 invece la scelta è caduta soprattutto su Diego e Leonardo".

La popolazione cattolichina, però, si sta anche contemporaneamente invecchiando con migliaia di anziani residenti e sempre più giovani nuclei famigliari che decidono di trasferirsi nell’entroterra per esigenze immobiliari: "Abbiamo una popolazione – conferma l’assessore ai Servizi Sociali Nicola Romeo – che si attesta sui 16.500 abitanti perché è in aumento il fenomeno delle giovani coppie, con o senza figli, che scelgono di risiedere in Comuni dove il costo della casa è inferiore. Anche questo è un nostro obiettivo: arrivare a calmierare i prezzi degli affitti, perlomeno, per permettere alle giovani famiglie di poter risiedere a Cattolica, città della riviera. Un obiettivo su cui lavoreremo anche in questo 2024".

Luca Pizzagalli