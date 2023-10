Nuovi numeri per contattare i Centri Salute

Il superamento della Centrale operativa territoriale e l’avvio della nuova fase sperimentale, che prevede l’inserimento del personale infermieristico nei tre Centri per la salute di Serravalle, Borgo Maggiore e Murata, avrà inizio da martedì 7 novembre. Nuove linee guida per le modalità di contatto dei Centri. Gli infermieri assegnati attualmente alla Cot vengono ora suddivisi in 4 gruppi di 3 infermieri ciascuno: tre andranno a integrarsi con il personale dei Centri per la salute, mentre il restante gruppo rimarrà attivo all’Ospedale di Stato e si occuperà dell’accoglienza agli assistiti, mantenendo l’attuale numero 0549-981981. Contatti dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 13: 0549-981982, per il Centro sanitario Serravalle; 0549-981983 per quello di Borgo Maggiore; 0549-981984 per Murata.