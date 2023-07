Nuovi occhi elettronici negli incroci della città

Nuovi occhi elettronici sui varchi della città. Si chiama ‘TransitOk’ il progetto del Comune di Rimini per realizzare una nuova rete di varchi con telecamere. In particolare è prevista l’installazione, in 10 siti differenti, di 15 telecamere a lettura targhe, affiancate da altre 15 telecamere ad alta definizione di contesto multi ottica che garantiranno la copertura completa degli incrocio. Le nuove 15 telecamere con lettura targhe andranno così ad integrarsi al sistema installato nel 2022, composto attualmente da 10 varchi già attivi. Le rotatorie e gli svincoli interessati: via Tolemaide -via Orsoleto, via Grazia Verenin - Statale 16, Statale 16 – via Emilia; Padulli - Statale 16 (area ex Valentini; via Covignano – Statale 16; via Della Fiera - Statale16; via Coriano- via Montescudo e Statale 16; via Varisco - Statale 16 (zona vigili del fuoco); via Marvelli - Statale 16 (zona Fiabilandia); via Cavalieri di Vittorio Veneto.