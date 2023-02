Nuovi occhi elettronici per le Ztl

Si avvicina la rivoluzione delle Ztl. Anche ieri gli operai erano al lavoro per installare le telecamere al varco di viale Giovani XXIII in centro storico. Ma per la rivoluzione della Ztl in centro storico servirà ancora pazienza visto che la domanda è stata inoltrata da Comune al ministero e serviranno ulteriori passaggi perché si concluda. Tradotto in mesi è probabile che si arriverà alla seconda parte dell’anno. In questo caso le principali modifiche riguardano i varchi che compariranno sulla via Bastioni Orientali nella zona dell’Arco d’Augusto. Sarà molto più veloce, invece, l’entrata in vigore della zona a traffico limitato nella zona del Parco mare nord. La data di attivazione è stata fissata all’8 di aprile, il sabato prima della Pasqua, quando si presume arriveranno i turisti e i visitatori, e gli hotel apriranno la stagione. Al momento i permessi rilasciati per quest’area della città sono 1.487 riferiti ai residenti, soprattutto a Viserba più area Boito, altri 212 per i domiciliati a cui aggiungere 152 titolari di posto auto, poche decine di operatori commerciali, titolari di hotel, bagnini e poco meno di 300 relativi alle seconde case.

In generale per tutte le Ztl della città vanno considerati oltre 10mila pass tra quelli degli invalidi, chi cura le spedizioni, i medici, operatori sanitari, traslochi e varie categorie.