Nuovi parcheggi e marciapiedi in arrivo lungo via Coriano

Nuovi marciapiedi in via Coriano e via Metauro, e nuovi posti auto a ridosso della Statale 16. Proseguono le azioni per migliorare l’accessibilità ciclopedonale e la fluidificazione dell’Adriatica. La giunta ha approvato il progetto per la realizzazione di nuovi marciapiedi nelle due vie. L’intervento si inserisce nei lavori di completamento della rotatoria tra la statale, via Coriano e via Montescudo. Obiettivo del cantiere, che ha un costo di 150mila euro, è mettere in sicurezza il tratto stradale, garantendo percorsi più sicuri per pedoni e ciclisti che consentiranno un accesso più sicuro al sottopasso. Inoltre verrà ampliato il parcheggio di via Coriano con la creazione di 10 nuovi posti auto, per compensare la riduzione degli spazi di sosta dovuta alla costruzione dei nuovi marciapiedi. Infine saranno installati dissuasori lungo lo spartitraffico di via Coriano per impedire la svolta a sinistra da via Metauro.