Nuovi parcheggi per auto e moto nell’ex Murri

Obiettivo: utilizzare una parte dell’area dell’ex colonia Murri come parcheggio capace di ospitare 61 posti auto e 244 posti per ciclomotori, per un totale complessivo di 305 posteggi "a disposizione della cittadinanza e dei visitatori".

È il Comune a dare notizia di

"un intervento, sinergico ai lavori in corso del tratto 6 del Parco del mare, per migliorare l’accessibilità attraverso la realizzazione di nuovi posti auto e moto". La giunta ha approvato il documento di progettazione per realizzare il parcheggio all’interno dell’ex Murri. "Si aggiunge un altro tassello – sottolinea Palazzo Garampi – alle attività sul fronte della dotazione di spazi di sosta connessi al lungomare. L’intervento, in accordo con la curatela fallimentare ex Murri, punta ad aumentare gli stalli nei pressi del Parco del mare, in particolare a Bellariva".