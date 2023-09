"Nuovi progetti per le grotte di Onferno"

Nuovi progetti innovativi ed idee per la valorizzazione delle Grotte di Onferno, da pochi giorni ufficialmente riconosciute come nuovo sito dell’Unesco. Lo rende noto il sindaco di Gemmano Riziero Santi che conferma: "Siamo stati di nuovo in grotta con esperti archeologi, speleologi ed informatici – conferma Santi – per valutare progetti innovativi per il nostro nuovo sito Unesco, e per partecipare a bandi regionali, ministeriali e Pnrr".

In particolare all’orizzonte vi è già una collaborazione con il museo di Riccione: "Nel museo di Riccione – prosegue Santi – vi è una sezione dedicata proprio alle Grotte di Onferno. Stiamo valutando la possibilità di condividere col museo un progetto che possa crescere grazie anche ad una nuova sezione dedicata ai gessi di Gemmano, già esistente, considerato l’alto valore e interesse mondiale assunto dal sito col recente riconoscimento. Inoltre va ricordato come è presente sul territorio gemmanese il sito archeologico della Piana di San Pietro, del quale il Comune di Gemmano detiene alcuni reperti interessanti rinvenuti alcuni anni fa, grazie proprio ad un progetto coordinato da Andrea Tirincanti, oggi funzionario del museo di Riccione". Nuove opportunità, dunque, per la Valconca e l’entroterra.