Nuovi Reggenti: Civerchia c’è, Muratori forse

Saranno un consigliere della Democrazia Cristiana e uno di Libera i prossimi Capitani Reggenti. Che entreranno in carica il primo giorno di ottobre, per sei mesi. Ancora manca qualche settimana, ma a San Marino è già scattato il toto Reggenti in vista dell’elezione che avverrà durante la prossima seduta del Consiglio grande e generale, prima della cerimonia prevista per l’1 ottobre. Qualche certezza già c’è. Perché proprio ieri sera la Democrazia Cristiana ha avanzato la candidatura di Francesca Civerchia. Era il suo il nome più accreditato tra i papabili e così è stato. Ancora da definire, invece, il candidato di Libera. Anche se il nome di Michele Muratori è quello che maggiormente si sente circolare nelle stanze della politica sammarinese. Ma con Muratori restano in ballottaggio anche Dalibor Riccardi e Vladimiro Selva. La corsa verso i nuovi capi di Stato comprende anche una partita politica più complessa. Entrambi i partiti hanno in programma i rispettivi congressi generali nei quali verranno eletti i segretari. E se in casa Democrazia Cristiana i giochi sembrano fatti, nel partito del Segretario Ciacci regna ancora una certa incertezza, anche sulla data dello stesso congresso. Gian Carlo Venturini pare una certezza alla guida del partito di via delle Scalette e a novembre, quando ci sarà il congresso del partito, l’attuale segretario politico sarà riconfermato. Terzo mandato, quindi, per Venturini.

In casa Libera c’è ancora incertezza, ma chiaramente chi verrà designato alla Suprema magistratura sarà inevitabilmente escluso dalla corsa alla segreteria del partito. Tutte questioni da mettere sotto la lente in queste settimane attendendo di conoscere ufficialmente i nomi di entrambi i Capitani Reggenti che resteranno in carica dal primo giorno di ottobre al primo di aprile del prossimo anno e prenderanno il posto degli attuali Reggenti Alessandro Rossi e Milena Gasperoni. Intanto, è stato individuato l’oratore ufficiale della cerimonia di insediamento dei nuovi capi di Stato. Si tratta di Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant’Egidio, movimento laicale di ispirazione cristiana cattolica nato in Italia nel 1968 e che oggi è diffuso in più di 70 paesi in diversi continenti: Africa, Asia, Europa, ma anche Nordamerica, Sudamerica. Conta circa 60mila membri.