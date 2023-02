Nuovi semafori sulla Superstrada in zona Cerasolo

Nuovi semafori sulla consolare per San Marino nella zona di Cerasolo. Copo le proteste il Comune annuncia a breve un intervento che andrà a "riqualificare gli impianti semaforici posti all’intersezione tra la SS.72 e via La Pastora e tra la SS.72 e via Poggio con nuove lanterne e centraline, e la riparametrazione delle tempistiche degli apparecchi. In sostanza i vecchi semafori verranno sostituiti con nuovi dispositivi di ultima generazione" spiegano dal Comune. Il via libera ai lavori da parte di Anas dovrebbe arrivare prossimamente. Sempre nella frazione di Cerasolo Ausa verrà convertito in verde pubblico l’ex campo sportivo ricavandone un piccolo polmone verde a disposizione dei residenti. Il Comune andrà ad acquisire l’area.