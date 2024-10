Nuovi servizi: anche Corpolò ha l’anagrafe

Una nuova sede nel cuore di Corpolò: è stata inaugurata ieri la delegazione anagrafica nella centrale piazza dei Bizzocchi, dietro la storica piazza del Tituccio. Dopo l’apertura dell’anagrafe al Villaggio Primo Maggio nella sede di via Bidente, procede l’ampliamento dell’offerta dei servizi civici diffusi sul territorio, un percorso che sta andando via via implementandosi verso il potenziamento del decentramento amministrativo e che da oggi può contare anche sul nuovo sportello anagrafe di Corpolò aperto in modalità mista: precedenza ai prenotati per la Cie (ma ci si può recare allo sportello anche senza la prenotazione) e accesso libero per certificati e autentiche.

L’ufficio di Corpolò è aperto al pubblico il martedì, con orario 8-12 e14-16 e il mercoledì dalle 8 alle 12 e i servizi erogati vanno dal rilascio Carte d’identità elettroniche con precedenza ai prenotati, ai certificati e autentiche con accesso libero. Le prenotazioni on line per il rilascio delle CIE sono attive sul portale prenotazioni (Prenotazione servizi Comune di Rimini).

L’anagrafe diffusa, con le sue sedi decentrate in più zone del territorio, "si conferma un progetto sempre più apprezzato dalla cittadinanza, in grado di garantire una migliore accessibilità dei servizi erogati con più funzioni e sportelli per avvicinare i servizi ai cittadini e allo stesso tempo creare presidi di comunità nei diversi quartieri della città", sottolinea l’amministrazione. Lo sportello di piazza dei Bizzocchi 4 è situato a 50 metri dalla via Marecchiese, in una struttura che si affaccia su un portico con uffici, negozi e servizi: la nuova anagrafe è dotata anche di una sala civica cda 40 posti, accanto aprirà il distaccamento della Polizia Locale, accanto al quale si trova il nuovo ambulatorio medico aperto da pochi mesi e presto aprirà un nuovo ambulatorio dentistico.