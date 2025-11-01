Nuovi titolari per l’area camper: "Il turismo plein air deve crescere"

"Il turismo plein air a Santarcangelo può crescere molto". Ne è certo Antonio Cuccolo, titolare di Zeinta srls, la società che gestirà l’area camper di Santarcangelo da qui al 2028. L’azienda riminese è stata l’unica a partecipare al bando del Comune. Terminate le verifiche, l’amministrazione ha assegnato la gestione di Santarcamper a Zeinta per 2 anni, con possibilità di rinnovo per un terzo anno. L’area attrezzata per la sosta dei camper in via della Resistenza, inaugurata nel 2018, in questi anni ha vissuto alti e bassi. Tra i problemi anche i blitz dei nomadi, che più di una volta si sono fermati abusivamente dentro Santarcamper. Con il bando per la nuova gestione (dopo varie proroghe concessi ai vecchi gestori) il Comune punta a un rilancio dell’area. Che è dotata di 17 piazzole distribuite su una superficie totale di 2.110 metri quadrati, con allacci a energia elettrica e acqua potabile, bagni, telecamere e cassa automatica per pagare i servizi. Zeinta ha già gestito altre aree per camper, tra cui una a Miramare: l’esperienza già maturata nel settore era uno dei requisiti richiesti. Cuccolo e i suoi collaboratori non vedono l’ora di iniziare. "Abbiamo partecipato alla gara perché crediamo molto nelle potenzialità di Santarcamper. Il turismo plein air è in forte espansione, Santarcangelo rappresenta la meta ideale per questo tipo di vacanze. Con la nostra gestione puntiamo a migliorare il servizio. L’area non è molto grande, qualche piazzola in più non avrebbe guastato. Ma ripeto: Santarcamper può crescere, molto". Per quanto riguarda il problema dei nomadi, Cuccolo ha le idee chiare: "L’area è dotata di ingresso automatizzato, ma secondo noi è comunque necessario garantire il presidio costante, anche per evitare i problemi verificatisi in passato. Pertanto saremo presenti con il nostro personale, sia per sorvegliare Santarcamper sia per migliorare il servizio ai turisti". La nuova gestione targata Zeinta partirà già dal 4 novembre, in tempo per la fiera di San Martino.

Per il sindaco Filippo Sacchetti "la nuova gestione di Santarcamper è un’ulteriore tappa del percorso di potenziamento del sistema turistico di Santarcangelo. Un percorso per aumentare la qualità della nostra offerta turistica, che guarda a tutte le tipologie di vacanzieri e a tutte le categorie di ospitalità, puntando in particolare a quelle più vicine ai nostri principi e a quelli di Cittaslow: dalle piccole strutture alberghiere a quelle extra-alberghiere in zone agricole, fino al turismo senza cemento della nostra area camper".