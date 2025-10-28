Nuovi Tutor, vecchi problemi. Multe annullate dai giudici di pace: "Gli impianti non sono omologati"

Le multe fatte dai Tutor in autostrada annullate perché "gli apparecchi non sono omologati". Sono numerosi i ricorsi accolti dai giudici di pace di Rimini contro le sanzioni elevate dai nuovi impianti, inaugurati alcuni mesi fa anche lungo il tratto riminese dell’A14. Gli apparecchi, in grado di calcolare la velocità media e ’punire’ chi supera i limiti, esistono già da diversi anni. Ma da marzo sono in funzione i nuovi Tutor 3.0, dotati di tecnologia all’avanguardia per ridurre al minimo gli errori. Una tecnologia che non è bastata a mettere il riparo da ricorsi le multe fatte dai tutor.

Nelle ultime settimane i giudici di pace di Rimini hanno esaminato i ricorsi presentati da diversi automobilisti. E li hanno accolti tutti, annullando le sanzioni e condannando la Prefettura a pagare le spese dei ricorsi. In alcuni casi, ad assistere gli automobilisti sanzionati sono stati i consulenti della Globo consumatori. L’associazione dei consumatori è da 12 anni in prima linea contro le multe fatte da autovelox e da altri apparecchi fissi. In uno dei casi seguiti, la multa era stata fatta nel tratto compreso tra il chilometro 126 e il chilometro 134 dell’A14, nel territorio comunale di Riccione. "Il giudice – spiegano da Globo consumatori – ha condannato la Prefettura al rimborso delle spese vive del ricorso". Ma c’è anche chi ha fatto ricorso da solo, senza ricorrere all’aiuto di avvocati e associazioni. Il verdetto è sempre stato lo stesso: multe annullate, perché gli impianti "non sono stati omologati".

Le sentenze dei giudici di pace ricalcano quelle già pronunciate dalla Cassazione: "Il procedimento di approvazione (dei Tutor, ndr) e quello di omologazione non possono essere ritenuti equipollenti". Quindi, anche se i Tutor sono stati "approvati", in mancanza di omologazione "il verbale va considerato illegittimo". È il principio che vale anche per le sanzioni fatte dagli autovelox fissi. Tra gli automobilisti che hanno fatto ricorso contro le multe dei Tutor nel tratto riminese dell’A14, "molti sono stati sorpresi a guidare a una velocità superiore tra i 10 e i 40 km orari ai limiti consentiti – dice Samuele Camboni, tra i consulenti di Globo consumatori – C’è chi ha collezionato anche 2 o più multe. Tutte annullate dai giudici di pace".

Manuel Spadazzi