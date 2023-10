Nuovi varchi in centro. Ma per ora niente multe

Centro storico sempre più blindato. Ma non scattano le multe da subito: si procede per gradi, col "pre-esercizio", da gennaio a giugno (chissà se sarà telenovela come sul lungomare Nord). Nuovi varchi elettronici in arrivo a protezione in particolare delle riqualificate piazza Malatesta e piazzetta San Martino. Il ministero dei Trasporti ha autorizzato il Comune all’installazione del sistema di controllo degli accessi alla nuova ztl nel centro."Si potrà procedere quindi – senala Palazzo Garampi – con l’iter che porterà all’attivazione degli impianti di videosorveglianza in base al progetto approvato dalla giunta, allargando quello precedente, attivato nel 2008. "La nuova ztl – segnala l’amministrazione comunale – operativa tutto l’anno, prevede tredici varchi funzionanti con orari differenti. Rispetto all’assetto precedente, il nuovo perimetro si amplia a via D’Azeglio e via Bastioni Occidentali (da via Bonsi fino a Largo Unità d’Italia) a protezione delle riqualificate piazza Malatesta e piazzetta San Martino".

"Confermata anche la pedonalizzazione del Ponte di Tiberio e di viale Tiberio, nel tratto da Via San Giuliano (esclusa) a via Marecchia (compresa). Per quanto riguarda via Michele Rosa, la regolamentazione terrà conto anche delle necessità connesse alla realizzazione dei lavori che interesseranno il mercato coperto". Nei prossimi mesi campagna informativa mirata, con lettere e incontri, "per sollecitare accompagnare l’entrata in esercizio della ztl e sollecitare i cittadini aventi diritto a richiedere i permessi per accedere all’area. A differenza del lungomare nord, nel caso del centro e del Borgo San Giuliano si è più avanti: resteranno validi i permessi già rilasciati ed è già iniziata la digitalizzazione dei pass".