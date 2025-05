Nuovi vertici dell’Iss, il cerchio si stringe

L’estate si avvicina e l’Istituto per la sicurezza sociale è pronto a svoltare. Cambiano, in pratica, i vertici. Ormai da mesi si parla del sostituto del direttore generale dell’Iss. Francesco Bevere è arrivato al capolinea e a San Marino è iniziata la ricerca del sostituto. Che molto probabilmente, si sussurra da parecchio tempo, arriverà dall’Italia. Il nome più gettonato, il curriculum che più sembra aver attirato l’attenzione del governo, è quello di Claudio Vagnini, non più alla direzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena. In più rispetto a qualche mese fa, c’è l’incontro già avvenuto con governo e maggioranza. Positivo, si lascia sfuggire qualcuno. E ora non resta che la sua nomina sia portata sul tavolo del Congresso di Stato. Questione di settimane considerando che Bevere già da un po’ è in carica, ma solo in attesa del via libera al sostituto. L’attuale direttore generale, comunque, resterà all’Istituto sammarinese come consulente esterno. Tra primavera ed estate, quindi a brevissimo, cambieranno anche il direttore amministrativo e quello sanitario dell’Istituto per la sicurezza sociale, rispettivamente in scadenza a giugno e luglio. Anche per la direzione sanitaria si guarda in Italia per sostituire Sergio Rabini. Alessandro Stefano Bertolini sembra il candidato numero uno per il ruolo di direttore sanitario. Oncologo di Milano con specializzazione anche in Medicina Interna. Nel 2004 ha assunto l’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa di Oncologia medica del presidio di Sondrio fino a diventare, nel 2006, direttore di Dipartimento Oncologico, prima ospedaliero, poi dal 2009 provinciale. Mentre il nuovo direttore amministrativo al posto di Marcello Forcellini potrebbe diventare Manuel Canti.

Nel corso degli ultimi mesi non è mancato il dibattito sulla questione. "La saga dell’Iss – ha detto a più riprese Repubblica Futura ribadendo il concetto qualche mese fa – è la sintesi del progetto che governo e maggioranza hanno della nostra sanità e del sistema socio-sanitario. Confusione, nebbia, occupazione, propaganda. Chiediamo chiarezza, trasparenza e serietà. La gestione dell’Iss non è uno scherzo, il direttore generale non è una marionetta e il comitato esecutivo non è un simulacro vuoto da gestire, etero guidato secondo le logiche tanto care alla politica di governo. La sanità è una questione seria e i cittadini e chi lavora all’Iss non deve essere preso in giro, prima alle elezioni e poi in balletti inutili e pericolosi".