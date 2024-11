Nuovi viali commerciali e una cintura verde

Tre differenti strategie per trasformare Riccione. Tra i progetti più complessi c’è, a sud, lo sviluppo dell’area che terrà conto della vocazione al termale e al benessere, con la riqualificazione delle Terme e "l’insediamento di una Spa attraverso un partenariato pubblico-privato, in cui il Comune può mettere a disposizione aree e immobili". La ex colonia Bertazzoni rientrerà nel progetto, e potrebbe essere venduta. Questa è solo una delle linee strategiche che saranno contenute nel futuro Pug, Piano urbanistico generale. Il ciclo di incontri pubblici è terminato e l’assessore Andruccioli svela le "tre grandi strategie che guideranno la trasformazione di Riccione nei prossimi anni". La prima è la città green. L’idea alla base è la creazione di una cintura verde atorno alla città, partendo dal Marano fino ad arrivare a sud, al Rio Alberello, passando per il sistema naturalistico del Rio Melo con il potenziamento dei parchi fluviali esistenti. La giunta intende anche rinaturalizzare piazzali ed aree asfaltate nelle zone più densamente costruite. Il che significa desigillare le superfici, togliendo bitume e cemento, per aree permeabili verdi e attrezzate per la socialità, lo sport e il tempo libero. Gli interventi saranno accompagnati dalla piantumazione di alberi e dalla creazione di infrastrutture verdi e blu, come parchi e percorsi ciclabili, per migliorare la qualità dell’aria e contrastare l’effetto delle isole di calore. "Una delle leve su cui puntiamo è la rigenerazione naturale degli spazi urbani, a partire da quelli strategici ed identitari, come il Porto, le Terme, il Centro, Paese" dice l’assessore.

Il secondo punto riguarda le vie dello shopping che collegheranno il quadrilatero centrale a mare della ferrovia con il Paese. Si partirà con la riqualificazione di viale Ceccarini e si andrà avanti con gli altri assi per far diventare questi luoghi un "punto di riferimento per lo shopping, gli eventi culturali e le attività turistiche, ma anche per la socialità quotidiana". Il terzo punto sarà la "Riccione città intelligente e accessibile. Tra gli interventi principali ci sarà la creazione di un ‘mobility hub’ vicino alla stazione ferroviaria, con bike park. Inoltre si prevedono lungo la falesia nuovi parcheggi a fianco della futura caserma dei carabinieri, interrati o in soluzione multipiano con tetti e pareti verdi".

a. ol.