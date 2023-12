Nuovo acquedotto a San Lorenzo: parte il cantiere. Restyling anche per strade e percorsi ciclopedonali

Nuova rete dell’acquedotto. Si parte da San Lorenzo dove ieri mattina si sono visti gli operai al lavoro. I lavori interessano viale San Lorenzo con il rifacimento delle sede stradale, la bonifica dell’asfalto esistente, la messa in sicurezza dell’attraversamento ciclopedonale con la realizzazione di un dosso artificiale in prossimità dell’intersezione con via Crema, la stesura del tappetino stradale e la riqualificazione del parcheggio in piazzale Don Montali. I lavori si svilupperanno in tre tratti della strada. Per poter procedere con il cantiere è previsto il divieto di transito. Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità circostante.

Il primo tratto del viale interessato dagli scavi è quello compreso tra viale Lavagna e viale Lombardia. Il secondo tratto va da viale Lombardia a viale Santa Maria Ligure, mentre il terzo è compreso tra viale Santa Maria Ligure a viale Veneto. In caso di condizioni climatiche difficili, verrà posticipatà solo la stesura del tappetino stradale fino a quando il cielo o le temperature non daranno una tregua. L’area di San Lorenzo è interessata anche dalla sostituzione delle condutture della rete dell’acquedotto nei viali compresi tra viale San Lorenzo e la Statale 16.

San Lorenzo è il secondo quartiere in città che vede simili lavori dopo Spontricciolo. Non rimarranno le due uniche aree in città a vedere rifatta parte della rete idrica. In municipio stanno pianificando cantieri anche alle Fontanelle e in altri quartieri cittadini. Lì dove saranno svolti interventi alla rete idrica si andrà anche a migliorare la sicurezza stradale in superficie con attraversamenti pedonali e ciclabili.