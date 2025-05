Nuovo antistadio: lavori al via da luglio, pronto nel 2026

"Tutti allo stadio domenica". Lo Young Santarcangelo chiama i tifosi a raccolta per la partita di playoff che si giocherà al ’Mazzola’ contro Misano. Per il calcio gialloblù, che sogna l’ennesima promozione, arriva intanto una buona notizia. Il Comune ha affidato i lavori per la realizzazione del nuovo antistadio. A vincere l’appalto è stata la Italgreen di Villa d’Adda (provincia di Bergamo), con un ribasso del 4,40%.

Il rifacimento dell’antistadio sarò, insieme al nuovo palasport in corso di costruzione, l’opera più importante per lo sport santarcangiolese degli ultimi anni. Sarà realizzato, al posto dell’impianto attuale, un nuovo campo da calcio di ultima generazione (permeabile al 100%, con sistema per la raccolta delle acque meteoriche). Previste con i lavori anche una piccola tribuna e la la sostituzione delle torri faro. Il costo complessivo dell’intervento sarà di 1,2 milioni di euro, finanziati in parte da risorse messe già a bilancio dal Comune, il resto tramite mutuo. I lavori partiranno in estate, appena conclusa l’attività della Young Santarcangelo e delle altre società che utilizzano il terreno di gioco, e avranno una durata di circa 8 mesi.

Il nuovo antistadio era un’opera attesa da anni. Il campo versa in cattive condizioni, a causa di un utilizzo intensivo. Qui si svolgono gli allenamenti di tutte le squadre della Young Santarcangelo, dal settore giovanile alla prima squadra. L’intervento garantirà sia la qualità che la durabilità del terreno di gioco, che sarà adeguato alle caratteristiche richieste dalla Lega nazionale dilettanti. Il campo sarà in erba sintetica e sarà dotato di una nuova tribuna prefabbricata dalla capienza di 70 posti.

La riqualificazione dell’antistadio è inserita nel piano di rinnovamento generale degli impianti dedicati al calcio. Investimenti partiti con il rifacimento della copertura della tribuna e la sistemazione del campo 3. Tra l’antistadio e gli altri lavori, la spesa complessiva supera un milione e mezzo di euro. Il miglior regalo per il calcio di Santarcangelo, che nel 2026 festeggerà 100 anni di storia. Interventi voluti anche per permettere di continuare a ospitare i tornei di calcio di livello nazionale e internazionale, come quello in memoria del compianto Walter Nicoletti, che si è concluso nei giorni scorsi.