Nuovo asfalto in sei viali Ecco la mappa

Nuovo asfalto in sei viali della città. A partire dalla prossima settimana, e per tutto il mese di giugno, verranno eseguiti i lavori di rifacimento dei tappeti stradali in diverse strade. I cantieri riguarderanno i viali Angiolieri, Toscana, Vado Ligure, Onelia, Adige e Adda. In alcuni casi verrà rifatto completamente il tappeto del manto stradale, in altri gli operai provvederanno a sistemare le parti di asfalto ormai in cattive condizioni. Durante i lavori verrà istituito il senso unico alternato di marcia.