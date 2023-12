Nuovo assessore, anche Bergamaschi si sfila

La caccia al nuovo assessore al Turismo sta lasciando tracce. Una di queste porta al palazzo dei congressi. In maggioranza è circolato negli ultimi giorni il nome di Eleonora Bergamaschi, amministratore unico della Palariccione srl. Ma a presentarlo non sarebbe stata 2030, la civica che ha sempre sostenuto l’amministratore del palas. In altri termini non si sarebbe trattato di una forzatura per portare via a Riccione col cuore una rappresentanza in giunta ora che Gianluca Garulli si è dimesso. Da parte sua la Bergamaschi avrebbe il curriculum per ricoprire l’incarico. Già in passato la presidenza del palas è servita come trampolino di lancio con Stefano Caldari, poi divenuto assessore al Turismo. Tuttavia la pista del palacongressi si sarebbe raffreddata. "Non ambisco a ricoprire ruoli politici – ribatte Eleonora Bergamaschi –. Nessuno mi ha chiesto nulla, comunque sia in questo momento il mio impegno è concentrato sulla Palariccione". Un altro ‘no grazie’ che si aggiunge a quelli di altri albergatori. Sfogliando la margherita resta viva l’ipotesi di Luciano Tirincanti, regista di Riccione col cuore, ma la sindaca Angelini non ha ancora deciso.

Nel frattempo continua il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Da una parte l’Irpef unisce il centrodestra mentre dalla maggioranza continuano gli attacchi. Dopo il consiglio comunale siamo al secondo round. Toni troppo alti? Per i consiglieri comunali di 2030, Lazzaro Righetti e Marco De Pascale, non tutti i toni sono uguali: "Precisiamo che c’è chi attacca e chi si difende": la maggioranza rientra nella seconda specie, sottolineano i consiglieri. "Dati i toni delle accuse, quelli delle spiegazioni non possono essere sussurri". Tant’è che non si placano, prendendo di mira Elena Raffaelli, Lega. "Avevamo apprezzato il suo dignitoso silenzio in consiglio. Sarebbe stata cosa buona e giusta un suo intervento per chiedere scusa alla città, invece poi ha parlato di lagnoso intervento della sindaca. E dice il falso sulle aliquote Irpef che prevedono l’esenzione totale per i redditi sotto i 15mila euro mentre sopra ci sono aliquote progressive". Nel frattempo è l’introduzione dell’addizionale Irpef a creare un asse nel centrodestra. Civica, Lega, Forza Italia, Azione e Fratelli d’Italia hanno sottoscritto un documento congiunto. "L’introduzione della tassa Angelini e i violenti attacchi subiti in consiglio spingono le forze di opposizione a darsi un coordinamento, e aprire un tavolo di lavoro. Sbagliato introdurre nuove tasse. La nostra prima richiesta è la cancellazione dell’Irpef. Diversamente ci attiveremo per spiegare ai cittadini che la politica delle tasse è quanto di più scorretto possa attuare un’amministrazione in questo periodo di difficoltà".

Andrea Oliva