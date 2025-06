Nuovo bando per la gestione delle palestre

Nuovo bando in arrivo per la gestione delle palestre comunali e di quelle dell’istituto ’Molari’ di Santarcaneglo. Nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per le 5 palestre scolastiche che vengono utilizzate dalle varie società e associazioni sportive della città: la palestra alla ’Ricci’ a San Vito, le 2 alle medie e quelle al ’Molari’.

Un bando che si è reso necessario, visto che l’ultima convenzione (poi prorogata negli anni) risaliva al 2012. A giorni sarà pubblicato il bando per individuare un unico gestore per le 5 strutture. Nell’atto di indirizzo, la giunta ha individuato i principali criteri per la valutazione dei candidati. Il primo riguarderà la qualità del progetto gestionale, il piano di manutenzione ordinaria e di custodia e vigilanza, gli interventi per le pulizie, le eventuali proposte per migliorie funzionali.

Tra i criteri anche la modalità di controllo sul corretto utilizzo da parte delle società e associazioni sportive, la pianificazione del calendario per l’utilizzo degli spazi, le precedenti esperienze di gestione di palestre scolastiche e impianti sportivi. Naturalmente chi parteciperà al bando non dovrà avere pendenze e mancati pagamenti nei confronti del Comune, né aver subito revoche o ricevuto multe per inadempimenti nella gestione degli impianti sportivi pubblici.

La concessione avrà la durata di 5 anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.