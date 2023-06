Nuovo belvedere in piazza Marvelli

Da stesa d’asfalto per parcheggiare le moto e gli scooter a l uogo iconico della città. Il Comune pensa alla trasformazione di piazza Marvelli. Se nei due piani interrati troveranno posto 360 posti auto, con una rivisitazione anche della viabilità, è in superficie che la giunta vuole ora portare un deciso cambio di passo. "Replichiamo il modello di quanto già realizzato in piazzale Kennedy, unendo la realizzazione di un’importante opera infrastrutturale a una radicale riqualificazione urbana, dal forte carattere distintivo", sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli. Il ’nuovo’ piazzale Marvelli dovrebbe avere una parte rialzata, un belvedere, con il verde a dominare. L’area è ampia e a Palazzo Garampi intendono ricavare anche le necessarie dotazioni di sosta per bici e moto. Queste sono le idee e le indicazioni che lo studio Structura Engineering, incaricato della progettazione, dovrà tradurre in un progetto per cambiare volto all’intera zona. Structura Engineering ha già maturato esperienza internazionale in materia di progettazione di parchi urbani, lungomari, piazze. "La creazione del parcheggio interrato Tripoli – conclude l’assessore – oltre a garantire un’importante dotazione di parcheggi sarà anche l’opportunità per creare sul sedime della piazza un innovativo e polifunzionale spazio pubblico".