Nuovo campo da basket al parco Spina

Martedì alle 11, con i bimbi delle primarie, verrà inaugurata a Santarcangelo la nuova area del parco Spina, con il coloratissimo campo da basket. La riqualificazione del parco è un primo passo di un rinnovamento che interesserà l’area Spina e Pieve, con nuove strutture e opere di miglioramento. Il parco ora ha una nuova altalena inclusiva, una palestrina multifunzione, pannelli d’attività e una teleferica, oltre a una nuova fontana e una rastrelliera per bici, a cui si aggiungono i lavori di manutenzione alle strutture esistenti, fino al campo da basket. Sul campo hanno lavorato all’opera ‘Confronto mai conflitto’ gli artisti Andrea Funk Fanchi e Massimo Pax Pazzini. Due i personaggi raffigurati che rappresentano paura e diffidenza verso la diversità ma alla fine la vittoria consiste nel non vedere nell’altro un’opportunità. La riqualificazione del parco è costata 55mila euro. "A questa prima fase di riqualificazione ne seguirà una seconda tra febbraio e marzo – dice l’amministrazione – per installare una palestra all’aperto con circuito per esercizi a corpo libero e sei macchine per l’allenamento isotonico e cardio".