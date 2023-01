Nuovo canile comunale all’ex polveriera La giunta accelera e aggiunge un gattile

La zona individuata, ormai nota, è quella dell’ex polveriera dell’Esercito vicino al fiume Marecchia. Con questo progetto il comune di Rimini riqualificherà un’area pervenuta attraverso il cosiddetto Federalismo demaniale, che risulta da tempo completamente abbandonata e degradata. Interventi per i quali sono stati previsti, complessivamente, più di 2 milioni e 500 mila euro. L’iter prevede lo svolgimento di indagini ambientali e geologiche oltre ad una conferenza di servizi per avviare l’intervento di risanamento ambientale, in seguito ai quali si potrà poi iniziare con gli interventi che dovrebbero partire dal completo risanamento ambientale attraverso la bonifica dell’area e proseguire con la realizzazione di un compendio edilizio nuovo e moderno in grado di accogliere un centinaio di cani. Accanto agli spazi e servizi dedicati ai cani e al loro accudimento, il progetto prevede la realizzazione di un gattile, che sarà il primo sull’intero territorio provinciale per coprire un vuoto funzionale.