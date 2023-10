Nuovo capogruppo,. Alleanza Riformista replica al Psd

La destituzione di Matteo Rossi e la nomina di Alessandro Mancini a capogruppo di Noi per la Repubblica continua a essere indigesta sul Titano. Alle parole del Psd che accusava Alleanza Riformista di non aver rispettato i patti, seguono quelle di Ar. Botta e risposta velenosi. "Già lo scorso 27 luglio avevamo chiesto – scrivono ai colleghi di maggioranza i consiglieri di Alleanza Riformista Maria Luisa Berti, Denise Bronzetti, Rossano Fabbri, Alessandro Mancini e Giacomo Simoncini – la rimozione del capogruppo pro-tempore Matteo Rossi. Indicando al suo posto Gerardo Giovagnoli", visto che in base agli accordi presi, per il rimpasto di governo, la guida del gruppo doveva spettare al Psd. Non avendo ricevuto alcuna risposta, riferiscono, "ne è conseguita la nomina del consigliere Alessandro Mancini come capogruppo, come concordato".