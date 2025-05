Nuovo centro per l’impiego, l’associazione Fontanelle scrive alla Soprintendenza

Una vecchia scuola trasformata in un centro per l’impiego. All’associazione Fontanelle Futura Aps i conti non tornano, ed è per questo che dopo avere chiesto informazioni in municipio hanno deciso di scrivere alla Soprintendenza per segnalare l’intervento che si sta eseguendo, e i dubbi che il progetto fa nascere. Nella lettera scritta alla Soprintendenza "abbiamo elencato alcuni elementi per i quali le spiegazioni offerte dal Comune, a nostro avviso, meritano un ulteriore approfondimento". Per questo si sottolinea "la necessità di verificare la legittimità delle modifiche effettuate sull’edificio stesso, in particolare gli aumenti di cubatura e le trasformazioni interne. Tali interventi, se non eseguiti in conformità alla normativa di tutela e senza le dovute autorizzazioni da parte delle autorità competenti, potrebbero configurare violazioni gravi della disciplina prevista dal Codice dei beni culturali". L’associazione rileva infatti che persiste un vincolo sull’edificio, "in quanto fa parte del patrimonio culturale pubblico". Il patrimonio culturale "è un bene comune – sottolinea l’associazione – e come tale va preservato nella sua autenticità e nella sua piena leggibilità". Infine vi è un secondo elemento che l’associazione non digerisce. "Non è tollerabile che un edificio vincolato venga anche solo parzialmente coperto da installazioni pubblicitarie o cartelloni che ne deturpano la vista, compromettendo il legame tra il bene e la collettività".