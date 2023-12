Nuovo contratto per i dipendenti dell’Aaslp

L’attesa è finita, dopo 12 anni, anche per i lavoratori dell’Azienda autonoma di Stato per i Lavori pubblici. Nel pomeriggio di ieri, infatti, governo e sindacati hanno firmato il rinnovo del contratto. Rinnovo che arriva al termine di una lunga e complessa trattativa, iniziata oltre due anni fa. "Sul piano economico, per l’anno 2022, con effetto retroattivo, è stato sancito l’aumento dell’1,5%, a cui si aggiunge il 6° scatto di anzianità per coloro che l’hanno maturato – spiegano in coro Cdls, Csdl e Usl – a partire dal 1° luglio di quell’anno, già riconosciuto sotto forma di acconto. Per il 2023 un ulteriore 2,5%, e un altro 2% per il 2024, con il riconoscimento del 7° scatto di anzianità per i lavoratori che ne hanno i requisiti".

A differenza degli altri rinnovi contrattuali, in cui il referendum sindacale è stato successivo alla firma del contratto, i lavoratori dell’Aaslp hanno già precedentemente votato e approvato i contenuti di questo rinnovo contrattuale. A questo punto l’iter si concluderà con la ratifica dell’accordo da parte del Consiglio grande e generale. Tra gli elementi di novità c’è l’Edr (elemento distinto della retribuzione) "che viene riconosciuto ai lavoratori della squadra segnaletica e del settore viabilità – spiegano i sindacati – a fronte di un ampiamento del proprio mansionario. Questo deve essere chiaramente uno spunto di riflessione per verificare e valutare una possibile estensione dell’Edr per quelle squadre che anch’esse ne potrebbero beneficiare". Sul piano normativo, ci sono diversi contenuti innovativi, "tra cui, ad esempio, l’introduzione in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, del lavoro notturno e dell’orario estivo. Un altro aspetto innovativo è la riorganizzazione del servizio cantonieri. Per i lavoratori interessati viene confermata una indennità di trasferta giornaliera già esistente".

I sindacati ritengono importante avere raggiunto un accordo che "mette fine a una vacanza contrattuale così lunga". Csdl, Cdls e Usl non mancano di ricordare al governo "di adottare i necessari interventi sul versante della politica dei redditi, per dare sostegno ai lavoratori, pensionati e cittadini con redditi più bassi, e misure efficaci per tutelare i redditi da lavoro e da pensione dai livelli inflazionistici raggiunti negli anni, e che i rinnovi contrattuali non sono in grado di coprire interamente".