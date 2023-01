Nuovo coordinatore, Gennari è il favorito

L’ex sindaco di Cattolica, Mariano Gennari, è tra i nomi in pole position per l’incarico di nuovo coordinatore del Movimento 5 stelle. Le scelte saranno fatte, probabilmente, subito dopo le elezioni regionali che si terranno in Lombardia e Lazio. Ma Gennari è tra i favoriti per diventare il nuovo coordinatore del M5s a Rimini e nel resto della Romagna. Per l’ex primo cittadino, fedelissimo del senatore del Movimento 5 stelle Marco Croatti e candidato alle ultime politiche (alla Camera) sarebbe un ruolo di primo piano.